Видео: Mötley Crüe вернулись в первом трейлере своего биографического фильма

Премьера картины состоится 22 марта.

Компания Netflix выпустила первый трейлер предстоящего байопика "Грязь", рассказывающего о жизни рок-группы Mötley Crüe. Ролик был опубликован на ютуб-канале стримингового сервиса.

Биографическую ленту про группу снял режиссер Джефф Тремейн ("Чудаки"), а в основу сценария лягла биографичная книга "The Dirt". Образы музыкантов в картине воплотят Иван Рион, известный своей ролью Рамзая Болтона в сериале "Игра Престолов", Дэниел Уэббер, репер Machine Gun Kelly и Дуглас Бут. Специально для фильма Mötley Crüe написали четыре новых композиции.

Премьера картины состоится 22 марта.

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Видео: ютуб Netflix