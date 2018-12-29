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Видео: Mötley Crüe вернулись в первом трейлере своего биографического фильма

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Премьера картины состоится 22 марта.

Компания Netflix выпустила первый трейлер предстоящего байопика "Грязь", рассказывающего о жизни рок-группы Mötley Crüe. Ролик был опубликован на ютуб-канале стримингового сервиса.

Биографическую ленту про группу снял режиссер  Джефф Тремейн ("Чудаки"), а в основу сценария лягла биографичная книга "The Dirt". Образы музыкантов в картине воплотят Иван Рион, известный своей ролью Рамзая Болтона в сериале "Игра Престолов", Дэниел Уэббер, репер Machine Gun Kelly и Дуглас Бут. Специально для фильма Mötley Crüe написали четыре новых композиции.

Премьера картины состоится 22 марта.
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Видео: ютуб Netflix

Теги: motley crue, netflix, новый трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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