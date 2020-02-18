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В сети появился трейлер сериала "Беги" с Доналом Глисоном

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Новый проект будет доступен для просмотра на HBO 12 апреля.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Беги" с Доналом Глисоном. Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале HBO.

По сюжету девушка по имени Руби получает предложение о совместной поездке от своего бывшего парня Билли. Главная героиня соглашается. Авторы проекта отметили, что сериал одновременно будет напоминать как триллер, так и комедию. 

В главных ролях –  Мерритт Уивер и Донал Глисон.

Сериал будет доступен для просмотра на HBO 12 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер сериала "Меня это не устраивает" с Софией Лиллис.

Видео:HBO/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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