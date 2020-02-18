Новый проект будет доступен для просмотра на HBO 12 апреля.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Беги" с Доналом Глисоном. Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале HBO.

По сюжету девушка по имени Руби получает предложение о совместной поездке от своего бывшего парня Билли. Главная героиня соглашается. Авторы проекта отметили, что сериал одновременно будет напоминать как триллер, так и комедию.

В главных ролях – Мерритт Уивер и Донал Глисон.

Сериал будет доступен для просмотра на HBO 12 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер сериала "Меня это не устраивает" с Софией Лиллис.

Видео:HBO/YouTube