Опубликован трейлер сериала "Меня это не устраивает" с Софией Лиллис

Сериал выйдет 26 февраля.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Меня это не устраивает. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

По сюжету 15-лентяя школьница неожиданно получает суперспособности. В трейлере главная героиня двигает предметы силой мысли.

Сериал "Меня это не устраивает" является экранизацией графического романа Чарльза С.Форсмана, автора комикса, по которому сняли "Конец ******** мира". Главные роли в нем исполнили София Лиллис и Уайатт Олефф.

Сериал выйдет 26 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что на ТНТ стартовал показ сериала "Домашний арест".

Видео: Netflix/ YouTube