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В сети появился трейлер отечественной рэп-драмы "Ярды"

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Кинолента выйдет 30 января 2020 года.

В среду, 15 января, в сети появился трейлер отечественной рэп-драмы "Ярды". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Planeta Inform Film Distribution.

По сюжету рэпер переезжает в Москву. Молодой человек решает покорить столицу своим искусством, но сталкивается с жестокой реальностью.

В главных ролях заявлены такие актеры, как Роман Евдокимов, Аскар Ильясов, Рафаэль Дурноян, Дмитрий Быков и Марина Митрофанова.

Кинолента выйдет 30 января 2020 года. 

Ранее мы сообщали о том, что Виторган и Сурганова снялись в киноленте про блокаду в Ленинградском зоопарке

Видео:Planeta Inform Film Distribution/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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