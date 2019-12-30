В среду, 15 января, в сети появился трейлер отечественной рэп-драмы "Ярды". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Planeta Inform Film Distribution.
По сюжету рэпер переезжает в Москву. Молодой человек решает покорить столицу своим искусством, но сталкивается с жестокой реальностью.
В главных ролях заявлены такие актеры, как Роман Евдокимов, Аскар Ильясов, Рафаэль Дурноян, Дмитрий Быков и Марина Митрофанова.
Кинолента выйдет 30 января 2020 года.
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Видео:Planeta Inform Film Distribution/YouTube
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