Кинолента выйдет 30 января 2020 года.

В среду, 15 января, в сети появился трейлер отечественной рэп-драмы "Ярды". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Planeta Inform Film Distribution.

По сюжету рэпер переезжает в Москву. Молодой человек решает покорить столицу своим искусством, но сталкивается с жестокой реальностью.

В главных ролях заявлены такие актеры, как Роман Евдокимов, Аскар Ильясов, Рафаэль Дурноян, Дмитрий Быков и Марина Митрофанова.

Кинолента выйдет 30 января 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Виторган и Сурганова снялись в киноленте про блокаду в Ленинградском зоопарке

Видео:Planeta Inform Film Distribution/YouTube