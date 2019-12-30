О дате выхода программы актеры пообещали сообщить дополнительно.

В среду, 15 января, стало известно о том, что Виторган и Сурганова снялись в киноленте про блокаду в Ленинградском зоопарке. Об этом актеры сообщают в своих Instagram-аккаунтах.

"А ещё мы снимали сегодня среди прочего в питерском зоопарке о его жизни во время Блокады и у нас там была встреча с прекрасной дамой удивительной судьбы, энергии и жизнелюбия. Петербуржцы, у вас в зоопарке клад человечности! Впрочем, об этом смотрите со временем в проекте "Письма победы 75"", —написал Максим Виторган

О дате выхода киноленты актеры пообещали сообщить дополнительно.

Ранее мы сообщали о том, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры.

Видео и фото:surganova_official/Instagram