Министерство усмотрело порнографию в некоторых сериях.

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя создателей проекта.

Напоним, что Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение. Ведомство усмотрело порнографию в некоторых сериях.

При этом Мединский заявил, что эти эпизоды вполне могут быть показаны на итернет-платформах, если создатели проинформируют зрителей о сценах эротического характера перед просмотром.

"Дау" — это многолетний проект Ильи Хржановскогою. Отметим, что в создании биографического фильма о жизни Нобелевского лауреата, советского физика Льва Ландау, участвовал дирижер Теодор Курентзис, а также лауреат Нобелевской премии Дэвид Гросс.

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