В сети появился трейлер нового фильма с Дмитрием Нагиевым

Фильм "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна основан на реальных событиях.

В среду, 18 апреля, в сети появился трейлер нового фильма с участием Дмитрия Нагиева. "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна основан на реальных событиях. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 1 июля 2002 года в небе над Германией около Юберлингена и Боденского озера столкнулись два самолета: пассажирский авиалайнер Ту-154М "Башкирских авиалиний", летащий из Москвы в Барселону, и грузовой Boeing. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в их числе 52 ребенка.

В центре сюжета история одного человека, инженера-строителя Виталия Калоева (Дмитрий Нагиев). Его жизнь перевернулась с ног на голову, когда самолет "Башкирских авиалиний", разбился. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправился на место катастрофы и нашел тела родных. Калоев теряет все, ради чего он жил. И теперь он намерен мстить всем виновным в этом столкновении.

Отметим, что на большой экран "Непрощенный" выходит в конце сентября этого года. Сарик Андреасян надеется, что после выхода этого фильма Нагиева будут воспринимать не только как комедийного, но и как драматического артиста.

Самое важное, чтобы после премьеры фильма многие убедились, что это не только комедийный, но и большой драматический артист. Сарик Андреасян

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Видео: Youtube / iVideos