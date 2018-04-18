В сети опубликовали финальный трейлер фильма "Мир юрского периода 2"

Триумфальное возвращение культовых героев.

Киностудия Universal Pictures выпустила финальный трейлер фантастического боевика "Мир Юрского периода 2".

Тренер Оуэн Грэйди в исполнении Криса Пратта возвращается на остров Нублар, чтобы спасти динозавров от колоссального извержения вулкана. Особенно его заботит судьба раптора Блю, его воспитанницы. Но выясняется, что опаснее динозавров могут быть люди, у которых собственные планы на сильнейших на Земле чудовищ.

Режиссёр Колин Треворроу обещает, что "Мир Юрского периода 2" будет намного мрачнее, чем первая часть. Если первая половина фильма будет по традиции эффектной и динамичной, то с середины фильма начнётся настоящий хоррор. Некоторые намёки на нагнетание атмосферы мы видим в трейлере.

В России премьера фильма "Мир Юрского периода 2" назначена на 7 июня 2018 года.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia