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В сети появился тизер фильма "Мир Юрского периода 2"

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Universal Pictures выложили в сеть второй тизер фильма "Мир Юрского периода 2". Полноценный трейлер обещают в четверг.

В понедельник, 4 декабря, в сети выложили второй трейлер фильма "Мир Юрского периода 2". Universal Pictures показала чуть больше десяти секунд фильма. В отрывке герой Криса Пратта бежит к друзьям из леса. Вместе с ним бегут и динозавры. Паника, вероятно. возникла из-за извержения вулкана, которое видно на заднем плане.

В конце тизера пообещали полноценный трейлер в четверг (очевидно, речь идет о 7 декабря).

В сети появился тизер фильма "Мир Юрского периода 2"

Фильм выходит 7 июня 2018 года. Главные роли, кроме уже упомянутого Криса Пратта, сыграют
лавные роли в картине исполнили Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин и Джеймс Кромуэлл.

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Категории: Кино

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