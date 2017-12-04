В сети появился тизер фильма "Мир Юрского периода 2"

Universal Pictures выложили в сеть второй тизер фильма "Мир Юрского периода 2". Полноценный трейлер обещают в четверг.

В понедельник, 4 декабря, в сети выложили второй трейлер фильма "Мир Юрского периода 2". Universal Pictures показала чуть больше десяти секунд фильма. В отрывке герой Криса Пратта бежит к друзьям из леса. Вместе с ним бегут и динозавры. Паника, вероятно. возникла из-за извержения вулкана, которое видно на заднем плане.

В конце тизера пообещали полноценный трейлер в четверг (очевидно, речь идет о 7 декабря).

Фильм выходит 7 июня 2018 года. Главные роли, кроме уже упомянутого Криса Пратта, сыграют

лавные роли в картине исполнили Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин и Джеймс Кромуэлл.