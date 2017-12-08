"Жизнь не признает границ": вышел трейлер фильма "Мир Юрского периода 2"

В сети появился трейлер фильма "Мир Юрского периода 2". Премьера фильма назначена на 7 июня.

Студия Universal Pictures, как и обещала в начале недели, выпустила полноценный трейлер фильма "Мир Юрского периода 2". В ролике немного раскрыли сюжет фильма и показали множество динозавров. В том числе и знаменитого Ти-Рекса (Тираннозавр украшает эмблему каждого фильма франшизы).

Новый фильма, выход которого в России запланирован на 7 июня, станет уже пятым во франшизе. В новой картине герои снова отправляются на остров динозавров, чтобы спасти их. Пробудившийся вулкан угрожает жизни доисторических рептилий.

На главный ролях в картине снова Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин и Джеймс Кромуэлл.

Видео: Youtube / Universal Pictures Russia