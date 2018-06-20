В сети появился трейлер нового фильма с Джонни Деппом

В сети появился трейлер предстоящей черной комедии "Профессор" с Джонни Деппом в главной роли. Видео было опубликовано на ютубе.
По сюжету фильма звезда "Пиратов Карибского моря" играет роль преподавателя университета, которому диагностируют смертельный диагноз. В попытках успеть прожить жизнь весело, герой пускается во все тяжкие.
Режиссером фильма стал Уэйн Робертс. Помимо Деппа в фильме сыграли Розмари Девитт, Рон Ливингстон, Зои Дойч, Дэнни Хьюстон и другие. Премьера фильма запланирована на 17 мая 2019 года.
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Видео: Saban Films
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