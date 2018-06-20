  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:07
71
Rybka123
Код вставки плеера

В сети появился трейлер нового фильма с Джонни Деппом

0 0

Премьера фильма запланирована на 17 мая 2019 года.  

В сети появился трейлер предстоящей черной комедии "Профессор" с Джонни Деппом в главной роли. Видео было опубликовано на ютубе.

По сюжету фильма звезда "Пиратов Карибского моря" играет роль преподавателя университета, которому диагностируют смертельный диагноз. В попытках успеть прожить жизнь весело, герой пускается во все тяжкие.

Режиссером фильма стал Уэйн Робертс.  Помимо Деппа в фильме сыграли Розмари Девитт, Рон Ливингстон, Зои Дойч, Дэнни Хьюстон и другие. Премьера фильма запланирована на 17 мая 2019 года.  
Ранее на Piter.TV: В сети появился тизер нового сезона "Американской истории ужасов"
Видео: Saban Films

 

Теги: джонни депп, профессор, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Оставить комментарий