В сети появился трейлер нового фильма с Джонни Деппом

Премьера фильма запланирована на 17 мая 2019 года.

В сети появился трейлер предстоящей черной комедии "Профессор" с Джонни Деппом в главной роли. Видео было опубликовано на ютубе.

По сюжету фильма звезда "Пиратов Карибского моря" играет роль преподавателя университета, которому диагностируют смертельный диагноз. В попытках успеть прожить жизнь весело, герой пускается во все тяжкие.

Режиссером фильма стал Уэйн Робертс. Помимо Деппа в фильме сыграли Розмари Девитт, Рон Ливингстон, Зои Дойч, Дэнни Хьюстон и другие. Премьера фильма запланирована на 17 мая 2019 года.

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Видео: Saban Films