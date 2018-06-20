В сети появился тизер нового сезона "Американской истории ужасов"

Премьера сезона запланирована на осень 2019 года.

В сети появился первый тизер 9-го сезона "Американской истории ужасов". Ролик в своих социальных сетях опубликовал шоураннер проекта Райан Мёрфи.

Поскольку никаких деталей предстоящего сезона создатели проекта пока не раскрывают, делать выводы о тематике новых серий пока рано. Тем не менее, Мерфи показал тизер, где за девушкой гонится маньяк с ножом, который в конечном итоге достигает ее в хижине. Подобный видеоряд отсылает к классическим фильмам ужасов 80-х с Джейсон Вурхизом, Майклом Майерсом, Фредди Крюгером и других. Также в конце фанатам показали подзаголовок предстоящего сезона – "1984".

Премьера нового сезона запланирована на осень 2019 года.

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Видео: instagram.com/mrrpmurphy