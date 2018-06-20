Warner Bros. показали "кастинг" покемонов на роль в фильме "Покемон. Детектив Пикачу"

Картина выйдет на экраны 16 мая 2019 года.

За месяц до выхода фильма "Покемон. Детектив Пикачу" студия Warner Bros выпустила игровой ролик, в котором показал "кастинг" разных покеменов на участие в ленте.

По сюжету предстоящей картины, Пикачу помогает сыну детектива Гарри Гудмена выяснить обстоятельства пропажи его отца. Действие киноленты происходит в городе Райм-Сити, где ежегодно проходит карнавал покемонов.

Режиссером ленты выступил Роб Леттерман, известный по таким работам, как "Ужастики" и "Монстры против пришельцев". Главного героя озвучил звезда "Дедпула" Райан Рейнольдс, тажке в фильме снялись Кэтрин Ньютон, Сьюки Уотерхаус, Роб Делани, Билл Найи, Джастис Смит и другие. "Покемон. Детектив Пикачу" выйдет на экраны 16 мая 2019 года.

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Видео: Warner Bros