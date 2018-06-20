Вышел первый трейлер аниме-адаптации игры "Ni No Kuni"

Премьера мультфильма запланирована на летом 2019 года.

В сети появился трейлер предстоящей адаптации игры "Ni no Kuni" от студии Warner Bros. Ролик был опубликован на ютубе.

По сюжету аниме главные герои попадают в параллельный мир, где обитают волшебные существа. Так старшеклассник Ю и его друзья узнают, что они обладают способностью путешествовать в другие миры.

Режиссурой и сценарием занималась студия "Level-5", ответственная за создание двух части одноимённой игры. Саундтрек к аниме написал Дзё Хисаиси — композитор студии Ghibli и автор саундтреков к обеим "Ni No Kuni".

Премьера мультфильма запланирована на летом 2019 года.

"Ni no Kuni" — серия ролевых компьютерных игр, разработанных компаниями Level-5 и анимационной студией Ghibli. Первая часть серии вышла в 2010 году и получила положительные отзывы от кортиков. Вторая часть увидела свет в 2018 году и также была очень тепло встречена геймерским сообществом, получил несколько наград.

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Видео: Warner Bros