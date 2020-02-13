Сериал будет доступен 20 марта на Netflix.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что в сети появился трейлер нового фэнтези-сериала "Письмо Королю". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Netflix.

В основе сериал лежит одноименный роман известной нидерландской писательницы Тонке Драхт. По сюжету мальчик должен передать секретное письмо правителю королевства. Поездка становится опасным приключением. Главную роль в проекте сыграл Амир Уилсон, известный по сериалу "Темные начала".

Сериал будет доступен 20 марта на Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер "Зеленого рыцаря" от Дэвида Лоури.

Фото:pixabay