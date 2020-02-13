В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Зеленого рыцаря" от Дэвида Лоури. Видеоролик опубликован на YouTube-канале A24.
В сюжете киноленты адаптация средневекового анонимного романа "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" о племяннике короля Артура, сэре Гавейне. В картине снялись Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон и Барри Кеоган.
Кинолента выйдет в прокат весной 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге покажут восстановленный фильм "Курьер" Карена Шахназарова.
Видео: A24/YouTube
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