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В сети появился трейлер "Зеленого рыцаря" от Дэвида Лоури

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В картине снялись Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон и Барри Кеоган.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Зеленого рыцаря" от Дэвида Лоури. Видеоролик опубликован на YouTube-канале A24.

В сюжете киноленты адаптация средневекового анонимного романа "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" о племяннике короля Артура, сэре Гавейне. В картине снялись Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон и Барри Кеоган.

Кинолента выйдет в прокат весной 2020 года. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге покажут восстановленный фильм "Курьер" Карена Шахназарова.

Видео: A24/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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