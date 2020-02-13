В картине снялись Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон и Барри Кеоган.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Зеленого рыцаря" от Дэвида Лоури. Видеоролик опубликован на YouTube-канале A24.

В сюжете киноленты адаптация средневекового анонимного романа "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" о племяннике короля Артура, сэре Гавейне. В картине снялись Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон и Барри Кеоган.

Кинолента выйдет в прокат весной 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге покажут восстановленный фильм "Курьер" Карена Шахназарова.

Видео: A24/YouTube