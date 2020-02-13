Киноконцерн “Мосфильм" завершил цифровую реставрацию культового фильма.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что в Петербурге покажут восстановленный фильм "Курьер" Карена Шахназарова. Об этом Piter.TV сообщили организаторы.

Как оказалось, киноконцерн "Мосфильм" завершил цифровую реставрацию культового фильма. В широкий кинопрокат по всей России кинолента выйдет с 26 марта. В сюжете история выпускника Ивана, который в ожидании призыва в армию, работает курьером в редакции.

Фильм снят по мотивам повести Карена Шахназарова "Курьер". Кинолента удостоилась звания "Лучший фильм" по опросу журнала "Советский экран" в 1988 году. А в 1987 году "Курьер" получил приз FIPRESCI и специальный приз жюри.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появится улица композитора Василия Соловьева-Седого.

Видео:предоставлено организатором