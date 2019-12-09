В России выход картины запланирован на девятое июля 2020 года.

В понедельник, 9 декабря, в сети появился трейлер новых "Охотников за приведениями" с Биллом Мюрреем. Видеоролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

В новой части появятся Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Энни Поттс, которые также играли в оригинальной кинокартине. Отмечается, что пока неизвестно какую роль они будут играть и сколько у "старго" состава охотников экранного времени.

В сюжете история подросток, которые столкнулись с приведениями. Наставником новой команды выступит некий мистер Груберсон, школьный учитель, в исполнении Пола Радда

В России выход картины запланирован на девятое июля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что объявлены номинанты на "Золотой глобус - 2020".

Видео:SonyPicturesRU/YouTube