В четверг, 27 февраля, в сети появился трейлер мультфильма "Лига монстров" от режиссера Хамиш Грива. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures Россия.
По сюжету девушка Винни мечтает стать тренером реслера-чемпиона. В мире мультипликации реслеры - это гигантские монстры, а тренировать ей могут доверить только монстра - аутсайдера.
Мультфильм выйдет в прокат 30 июля 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что из русской версии мультфильма "Вперед" убрали упоминание ЛГБТ-персонажа.
Видео:Paramount Pictures Россия/YouTube
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