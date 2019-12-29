Мультфильм выйдет в прокат 30 июля 2020 года.

В четверг, 27 февраля, в сети появился трейлер мультфильма "Лига монстров" от режиссера Хамиш Грива. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures Россия.

По сюжету девушка Винни мечтает стать тренером реслера-чемпиона. В мире мультипликации реслеры - это гигантские монстры, а тренировать ей могут доверить только монстра - аутсайдера.

Мультфильм выйдет в прокат 30 июля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что из русской версии мультфильма "Вперед" убрали упоминание ЛГБТ-персонажа.

Видео:Paramount Pictures Россия/YouTube