В сети появился трейлер игры Battlefield 2042

Ее можно будет приобрести с 22 октября

Компания Electronic Arts представила трейлер новой части шутера Battlefield.

Игра получила название Battlefield 2042. Ее сюжет расскажет о войне между США и России за оставшиеся на земле ресурсы. Мультиплеер Battlefield 2042 сможет поддерживать до 128 игроков на одной карте. Кроме того, в игре улучшили динамичную смену погоды.

Battlefield 2042 можно будет приобрести с 22 октября. Полноценная презентация шутера пройдет на следующей неделе, 13 июня. Версия для пользователей ПК оценивается в 3499 рублей, версия для PlayStation - в 4899 рублей.

Ранее мы сообщали, что новую часть Battlefield официально представят 9 июня.

Видео: YouTube / Battlefield