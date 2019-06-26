Премьера сезона состоится 26 июля.

В среду, 26 июня, в сети появился трейлер финального сезона "Оранжевый — хит сезона". Ролик опубликован на официальном канале Netflix.

По сюжету женщина из благополучной семьи оказывается в тюрьме на 15 месяцев из‑за пособничества в контрабанде наркотиков.

Сериал вышел еще в далеком 2013 году на Netflix. За время своего существования "Оранжевый — хит сезона" получил четыре премии "Эмми". Кроме того, он был неоднократно номинирован на "Золотой глобус" в категории "Лучший комедийный сериал".

Премьера финального сезона состоится 26 июля.

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Видео:Netflix