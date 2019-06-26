BadComedian выпустил новое видео про действия Мединского и атаку Собчак

Баженов отметил, что он "разошелся во мнении с Министерством культуры".

В среду, 26 июня, BadComedian выпустил новое видео про историю с Kinodanz и Собчак. Видеоролик опубликован на официальном канале блогера.

Вначале Баженов поблагодарил всех, кто поддерживал его в ситуации с кинокомпанией.

Спасибо моим зрителям, случайным людям, которые поддержали, представителям YouTube, представителям СМИ, актерам, режиссерам, продюсерам. Всем, кто поддержал! заявил Баженов

Напомним, что представители компании подали на него в суд, заявив о нарушении авторских прав в обзоре фильма "За гранью реальности". Кинокомпания намеревалась отсудить у него 1 млн рублей. Позднее Kinodanz отозвала все претензии к Баженову, включая иск на 1 млн рублей и требование удалить обзор фильма "За гранью реальности".

Затем BadComedian уделил внимание вопросу с Министерством культуры. Ранее Баженов в одном из своих роликов задал вопрос, почему подобное кино спонсируется. Речь шла о фильме "За гранью реальности". По словам блогера, Минкульт заявил, что "в суде ведомство принимать участие не будет". В итоге на многочисленные просьбы зрителей был дан ответ на изначальный вопрос. По мнению ведомства, кино "За гранью реальности" спонсировался? так как является национальным фильмом. Баженов отметил, что он "разошелся во мнении с Министерством культуры".

После BadComedian рассказал о конфликте с Собчак. Ранее журналист опубликовала в сети видео, где был показан фрагмент из личного разговора с Баженовым. Собчак заявила, что что блогер не намерен идти на встречу с Kinodanz . В итоге BadComedian обнародовал переписку с Собчак, где видео, что та вырвала цитату из контекста.

Также блогер заявил, что никакие видео и сам канал не пропадут из YouTube.

Ранее мы сообщали о том, что Безруков отказался от "президентского кресла" из-за Зеленского.

Видео:BadComedian/YouTube