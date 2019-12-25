Вышел трейлер фильма о российских пожарных "Огонь" с Хабенским

В среду, 25 декабря, в сети появился первый трейлер фильма о российских пожарных и спасателях "Огонь" с Хабенским. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Central Partnership.
В сюжете история российских спасателей и пожарных, которые приходят на выручку обычным людям. В главных ролях помимо Константина Хабенского заявлены Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский и Роман Курцын.
Режиссером киноленты выступил Алексей Нужный, который в этом году выпустил сериал "Толя-робот".
Кинолента выйдет 27 декабря 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что Фонд кино назвал проекты, которым выделит финансирование.
Видео:Central Partnership/YouTube
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