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Вышел трейлер фильма о российских пожарных "Огонь" с Хабенским

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Кинолента выйдет 27 декабря 2020 года.

В среду, 25 декабря, в сети появился первый трейлер фильма о российских пожарных и спасателях "Огонь" с Хабенским. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Central Partnership.

В сюжете история российских спасателей и пожарных, которые приходят на выручку обычным людям. В главных ролях помимо Константина Хабенского заявлены Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский и Роман Курцын.

Режиссером киноленты выступил Алексей Нужный, который в этом году выпустил сериал "Толя-робот".

Кинолента выйдет 27 декабря 2020 года. 

Ранее мы сообщали о том, что Фонд кино назвал проекты, которым выделит финансирование.

Видео:Central Partnership/YouTube

Теги: кино, культура, новости россии
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Новости России,

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