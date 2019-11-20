Кинолента выйдет в мировой прокат 14 февраля 2020 года.

В среду, 20 ноября, в сети появился трейлер фильма "Зов предков" с Харрисоном Фордом. Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.

В сюжете одноимённая повесть Джека Лондона, где главным действующим героем является пёс. Повесть рассказывает о сложностях, которые испытывает Бэк, пытаясь выжить, несмотря на суровое обращение хозяев, жестокость псов и суровость природы.

В актерском составе заявлены Карен Гиллан, Омар Си, Джин Луиса Келли и Брэдли Уитфорд.

Кинолента выйдет в мировой прокат 14 февраля 2020 года. В россии 20 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился второй тизер экранизации мюзикла "Кошки".

Видео:20th Century Fox Russia/YouTube