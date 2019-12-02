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В сети появился трейлер фильма "Скандал" с Шарлиз Терон

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В кино с 13 декабря 2019 года.

В понедельник, 2 декабря, в сети появился  трейлер фильма "Скандал" с Шарлиз Терон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

В сюжете киноленты история женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен Fox News.

В главных ролях помимо Шарлиз Терон в киноленте появятся Марго Робби и Бригитт Ланди-Пейн.

В кино с 13 декабря 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер трейлера фильма "007: Не время умирать" с Дэниэлом Крейгом.

Видео: JoBlo Movie Trailers

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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