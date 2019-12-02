Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.

В понедельник, 2 декабря, в сети появился тизер трейлера фильма "007: Не время умирать" с Дэниэлом Крейгом. Видеоролик опубликован на YouTube-канале киноленты.

В сюжете 25 по счету фильм бондианы расскажет о том, как агент британской разведки принимает решение уйти на покой и жениться, однако убийство супруги вновь вынуждает героя взяться за старое.

Режиссером нового фильма про агента 007 выступил Кэри Фукунаг, который известен по работе "Настоящий детектив".

Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован международный трейлер "Хищных птиц" с Харли Квинн.

Видео:James Bond 007/YouTube