В четверг, 7 января, в сети появился трейлер фильма "Проклятие ведьмы" от режиссера "Игры престолов". Ролик опубликован на YouTube-канале Brian Bloody - Der Horrorloge.
В сюжете история Англии во время чумы. Девушку по имени Грейс Хэверсток ложно обвиняют в колдовстве, а после болезнь поражает всю страну. В главной роли снялась британо- австралийская актриса Шарлотта Кирк.
Премьера фильма в России пройдет 5 февраля.
Ранее мы сообщали о том, что HBO Max опубликовал трейлер карантинной комедии "Взаперти" с Энн Хэтэуэй.
Видео: YouTube / Brian Bloody - Der Horrorloge
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все