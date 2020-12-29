Премьера фильма в России пройдет 5 февраля.

В четверг, 7 января, в сети появился трейлер фильма "Проклятие ведьмы" от режиссера "Игры престолов". Ролик опубликован на YouTube-канале Brian Bloody - Der Horrorloge.

В сюжете история Англии во время чумы. Девушку по имени Грейс Хэверсток ложно обвиняют в колдовстве, а после болезнь поражает всю страну. В главной роли снялась британо- австралийская актриса Шарлотта Кирк.

Премьера фильма в России пройдет 5 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что HBO Max опубликовал трейлер карантинной комедии "Взаперти" с Энн Хэтэуэй.

Видео: YouTube / Brian Bloody - Der Horrorloge