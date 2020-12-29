HBO Max опубликовал трейлер карантинной комедии "Взаперти" с Энн Хэтэуэй

В четверг, 7 января, стало известно о том, что в сети появился трейлер карантинной комедии "Взаперти" с Энн Хэтэуэй. Ролик опубликовал стриминговый сервис HBO Max.
По сюжету главные герои намереваются провести ограбление во вреvя пандемии коронавируса. Главные роли в комедии с элементами триллера исполнили Энн Хэтэуэй и Чиветель Эджиофор.
Премьера фильма анонсирована на 14 января 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер второго сезона "Обратной стороны Земли".
Видео: HBO Max/YT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все