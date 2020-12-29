HBO Max опубликовал трейлер карантинной комедии "Взаперти" с Энн Хэтэуэй

Премьера картины намечена на 14 января 2021 года.

В четверг, 7 января, стало известно о том, что в сети появился трейлер карантинной комедии "Взаперти" с Энн Хэтэуэй. Ролик опубликовал стриминговый сервис HBO Max.

По сюжету главные герои намереваются провести ограбление во вреvя пандемии коронавируса. Главные роли в комедии с элементами триллера исполнили Энн Хэтэуэй и Чиветель Эджиофор.

Премьера фильма анонсирована на 14 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер второго сезона "Обратной стороны Земли".

Видео: HBO Max/YT