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Опубликован тизер второго сезона "Обратной стороны Земли"

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Премьера сериала анонсирована на Hulu 26 марта.

В четверг, 7 января, в сети появился новый тизер второго сезона "Обратной стороны Земли". Ролик опубликован на YouTube-кнале Hulu.

В сюжете "Обратной стороны Земли" история об инопланетянах, вынужденных притворяться обычными людьми. Во втором сезоне главные герои починили свой корабль. Однако при взлете что‑то идет не так.

Премьера сериала анонсирована на Hulu 26 марта.

Ранее мы сообщали о том, что Marvel опубликовал новый трейлер ретро сериал "ВандаВижн".

Видео: YouTube / Hulu

Теги: тизер, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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