Кинолента выйдет 16 января 2020 года.

В среду, 11 декабря, в сети появился трейлер фильма "Проклятие" от Николаса Песке. Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN.

В сюжете лежит оригинальная история и японского хорора с аналогичным названием: после того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть.

В главных ролях Демиан Бишир, который известен по фильму "Омерзительная восьмерка" и Андреа Райзборо ("Обливион").

Кинолента выйдет 16 января 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый клип Бузовой на песню "Не виновата".

Видео:IGN/YouYube