В сети появился трейлер фильма "Номер Один" Михаила Расходникова

В кино с 5 марта 2020 года.

В среду, 29 января, в сети появился трейлер фильма "Номер Один" Марка Ротко. Ролик опубликован на YouTube-канале Megogo Distribution.

По сюжету молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как "Номер один". Они намерены выкрасть картину Марко Ротко. Однако юный вор влюбляется в девушку - следователя.

Режиссером выступил Михаил Расходников. В ролях заявлены Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов.

Кинолента выйдет на экраны 5 марта 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер скандального фильма Михалкова "Серебряные коньки".

Видео:Megogo Distribution/YouTube