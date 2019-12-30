В сети появился трейлер фильма "Номер Один" Михаила Расходникова

В среду, 29 января, в сети появился трейлер фильма "Номер Один" Марка Ротко. Ролик опубликован на YouTube-канале Megogo Distribution.
По сюжету молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как "Номер один". Они намерены выкрасть картину Марко Ротко. Однако юный вор влюбляется в девушку - следователя.
Режиссером выступил Михаил Расходников. В ролях заявлены Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов.
Кинолента выйдет на экраны 5 марта 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер скандального фильма Михалкова "Серебряные коньки".
Видео:Megogo Distribution/YouTube
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