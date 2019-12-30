Кинолента выйдет в прокат 3 декабря 2020 года.

В среду, 29 января, в сети появился трейлер скандального фильма Михалкова "Серебряные коньки". Ролик опубликован на YouTube-канале Central Partnership.

Действие фильма "Серебряные коньки" происходит в Петербурге 1899 года. По сюжету сын фонарщика встречается с дочкой крупного сановника. У каждого — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. Главные роли в фильме исполнили петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс.

Напоним, что съемки киноленты проходили на различных локация города на Неве: во дворцах Великих князей, в Михайловском замке, Кронштадте, Гатчине и Всеволожске. "Скандальным" фильм прозвали после того, как во время съемок замерзшую акваторию Мойки "застелили" синими плитами, которые подкрасили реку. После этого Росприроднадзор возбудил дело.

Ранее мы сообщали о том, что конкурсант из России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020.

Видео:Central Partnership