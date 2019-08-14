Эта кинолента награждена золотой ветвью за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.

В среду, 14 августа, в сети появился трейлер драмы "Портрет девушки в огне" Селин Скьямма. Видеоролик опубликован на канале Madman Films.

В сюжете история молодой художницы, которая приезжает в имение, чтобы написать портрет девушки. Во время работы девушки влюбляются. Отметим, что эта кинолента награждена золотой ветвью за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.

Главные роли исполнили Ноэми Мерлан, Адель Энель, Луана Байрами, Валерия Голино, Кристель Барас и другие актеры.

Премьера в американском кинопрокате запланирована на 6 декабря 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что Кейт Бланшетт заявила о завершении карьеры в кино.

Видео:Madman Films