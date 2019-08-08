В зарубежном прокате кинолента стартует 8 ноября.

В четверг, 8 августа, в сети появился трейлер драмы "Лапочка" о тяжелой жизни актера Шайи ЛаБафа. Ролик опубликован компанией Amazon Studios.

В сюжете киноленты жизненный отрезок в десять лет ребенка Отиса Лорта и его отца Джеймса, который является жестоким и неуравновешенного мошенником.

В актерском составе заявлены такие актеры, как Шайа ЛаБаф, Лукас Хеджес, Ноа Джуп.

В зарубежном прокате кинолента стартует 8 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что Квентин Тарантино: "Ночной дозор" Бекмамбетова – фантастическая картина".

Видео: Amazon Studios