Первый эпизод под названием "Супергерл" выйдет 8 декабря.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC. Видеоролик опубликован на YouTube-канале The CW Network.

В пятисерийном супергеройском кроссовере по вселенной DC появятся Бэтвумен, Супергерл, Флеш, Стрела и Супермен. По сюжету они должны противостоять угрозе в лице Анти-Монитора.

Известно, первый эпизод под названием "Супергерл" выйдет 8 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские фанаты Киану Ривза создали гимн об актёре

Видео:The CW Network