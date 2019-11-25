Петербургские фанаты Киану Ривза создали гимн об актёре

Видео отсылает к событиям прошедшего лета.

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что в сети появился клип на гимн от фанатов актера Киану Ривза. Видеоолик размещён на YouTube-канале The Chalkeaters.

Видео связано с презентацией "Cyberpunk 2077" от CD Projekt RED, где выступил актер. Напомним, что в июле 2019 года актер взорвал интернет добрым поступком. По дороге на съемочную площадку Ривз заметил плакат фанатки с надписью "Ты потрясающий" и остановился, чтобы подписать его.

"Каждому нужна любовь и забота. Этим летом Киану Ривз на сцене E3 согрел сердца миллионов геймеров по всему миру, ступив на сцену во время презентации "Cyberpunk 2077" от CD Projekt RED и заставив нас чувствовать себя Захватывающими. Эта песня — послание любви к актёру, который нечаянно объединил так много разных людей и захватил их в один водоворот добра и радости. И милых пёсиков!", —сказано в сообщении.

Известно, что The Chalkeaters — музыкальный проект из Санкт-Петербурга. В ролике фанаты показали смешные отсылоки к ролям Ривза.

Ранее мы сообщали о том, что "Холодное сердце 2" не стало сенсацией, и вот почему/

Видео:The Chalkeaters/YouTube