Сериал выйдет в марте 2020 года.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер второго сезона сериала "Королевство". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Netflix Korea.

В сюжете сериала зомби-апокалипсис на фоне императорских скандалов. Действие сериала происходит примерно в XV-XVI вв. альтернативной истории. Известно, что проект основан на веб-комиксе "Страна бога" . В главных ролях Чу Джи-хун, Рю Сын-нён и Пэ Ду-на.

Сериал выйдет в марте 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Охотники" с Аль Пачино.

Видео:Netflix Korea/YouTube