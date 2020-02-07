Сериал станет доступен 21 февраля 2020 года.

В пятницу, 7 февраля, в сети появился трейлер сериала "Охотники" с Аль Пачино. Видеоролик опубликован на YouTube-канале JoBlo TV Show Trailers.

В сюжете история группы охотников за бывшими нацистами, которые спрятались в США. Действие разворачивается в 70-х годах. Помимо Аль Пачино а главных ролях такие звезды, как Логан Лерман, Джеррика Хинтон, Лена Олин и Сол Рубинек.

Сериал станет доступен 21 февраля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Би-2" выпустила новый клип на песню "Пекло".

Видео:JoBlo TV Show Trailers/YouTube