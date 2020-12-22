Премьера проекта стартует в апреле 2021 года.

Во вторник, 22 декабря, в сети появился тизер третьего сезона мультсериала "Крайний космос". Ролик опубликован на YouTube-канале Adult Swim.

По сюжету мужчина по имени Гэри случайно знакомится с существом по имени Пряник. Этот необычный персонаж способен уничтожить всю вселенную.

Режиссером прроекта выступил Олан Роджерс.

Премьера намечена на апрель 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что HBO Max продлил сериал "Бортпроводница" на второй сезон.

Видео: Adult Swim/YT