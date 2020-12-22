Во вторник, 22 декабря, в сети появился тизер третьего сезона мультсериала "Крайний космос". Ролик опубликован на YouTube-канале Adult Swim.
По сюжету мужчина по имени Гэри случайно знакомится с существом по имени Пряник. Этот необычный персонаж способен уничтожить всю вселенную.
Режиссером прроекта выступил Олан Роджерс.
Премьера намечена на апрель 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что HBO Max продлил сериал "Бортпроводница" на второй сезон.
Видео: Adult Swim/YT
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