Премьера состоится весной 2019 года.

В сети появился тизер телеадаптации "Реальных упырей". Ролик опубликован на канале FX.

По сюжету вампиры Ласло и Нандор проживают вместе Надей, которая тоже относится к "кровососущим, в пригороде Нью-Йорка. Четвертый сожитель Колин Робинсон является вегетарианцем в мире клыкастых, он пиается иключительно энергией своих жертв. Такую пищу вампир добывает путем измора анекдотами и тупыми шутками.

Компания FX опубликовала только два маленьких ролика. В одном из них вампир пытается оплатить товар на кассе обычного супермаркета.

Премьера состоится весной 2019 года.

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Видео:FX/YouTube