Британская модель исполнит главную мужскую роль в приквеле "Игры престолов"

События проекта развернутся за несколько тысяч лет до основного сюжета "Игры престолов".

Стал известен актер, который исполнит главную мужскую роль в спин-оффе сериала "Игра Престолов". Им стал британская модель Джош Уайтхаус, известный своими ролями в фильмах "Современная жизнь — отстой" и "Северный соул". Об этом сообщает издание Deadline.



Подробности о персонаже Уайтхауса пока не разглашаются. Сценарий к проекту написал автор романов Джордж Р. Мартин в соавторстве с Джейном Голдманом. События развернуться за несколько тысяч лет до основного сюжета "Игры престолов". По словам авторов, проект получит название "Долгая ночь".



Напомним, что Уайтхаусу компанию составит британская актриса Наоми Уотсс, которая сыграет в сериале "обаятельную аристократку, скрывающую страшную тайну".



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Фото: Global Look Press/Ik Aldama