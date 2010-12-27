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Наоми Уоттс сыграет аристократку в приквеле "Игры престолов"
Сегодня, 11:51
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Rybka123
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Наоми Уоттс сыграет аристократку в приквеле "Игры престолов"

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События проекта развернуться за несколько тысяч лет до основного сюжета.

Британская актриса Наоми Уотсс сыграет главную роль в спин-оффе сериала "Игра Престолов". Об этом сообщает издание Deadline.

Сценарий к проекту написал автор романов Джордж Р. Мартин в соавторстве с Джейном Голдманом. События развернуться за несколько тысяч лет до основного сюжета "Игры престолов". Создатели обещают раскрыть секрет происхождения Белых ходоков и другие секреты Вестероса. 

Кого именно сыграет Уоттс, пока не разглашается, однако известно, что актриса воплотит на экране образ "обаятельной аристократки, скрывающей страшную тайну". 

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Фото: скриншот из фильма "Неврзможное" 


 

Теги: игра престолов , наоми уоттс , спин-офф
Категории: Лента новостей Культура Кино

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