Наоми Уоттс сыграет аристократку в приквеле "Игры престолов"

События проекта развернуться за несколько тысяч лет до основного сюжета.

Британская актриса Наоми Уотсс сыграет главную роль в спин-оффе сериала "Игра Престолов". Об этом сообщает издание Deadline.



Сценарий к проекту написал автор романов Джордж Р. Мартин в соавторстве с Джейном Голдманом. События развернуться за несколько тысяч лет до основного сюжета "Игры престолов". Создатели обещают раскрыть секрет происхождения Белых ходоков и другие секреты Вестероса.



Кого именно сыграет Уоттс, пока не разглашается, однако известно, что актриса воплотит на экране образ "обаятельной аристократки, скрывающей страшную тайну".



Ранее на Piter.TV: Фильм о Чёрной вдове выйдет в мае 2020 года

Фото: скриншот из фильма "Неврзможное"



