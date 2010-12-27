Фильм о Чёрной вдове выйдет в мае 2020 года

Картина расскажет предысторию женщины-мстителя.

Студия Marvel планирует выпустить сольный фильм про Черную Вдову 1 мая 2020 года. Об этом сообщает портал Flickering Myth.



Пока никакой официальной информации руководство студии не предоставляла, и, по словам Кевина главы студии Кевин Файги, ждать анонс нет смысла до премьеры "Мстителей 4". Тем не менее, сольная картина про русскую шпионку уже обзавелась режиссером, Кейтом Шортландом, также сообщается об участии в ленте еще одного актера из вселенной Marvel - либо Джереми Реннера (Соколиный Глаз), либо Себастиана Стэна (Зимний Солдат). Главную роль в картине точно исполнит Скарлетт Йоханссон. Известно, что предстоящая картина расскажет предысторию женщины-мстителя.



Помимо этого Flickering Myth написал, что 6 ноября 2020 года свет увидит еще один фильм из линейки Marvel. Речь идет о картине "Вечные" по одноименному комиксу. Еще от одной запланированной премьеры студия отказалась. По слухам этой лентой стала третья часть "Стражей Галактики", которая потеряла режиссера Джеймса Ганна после его давних шуток в Twitter.



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