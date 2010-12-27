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В сети появились первые кадры с Генри Кавиллом в образе ведьмака Геральта
Сегодня, 21:35
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IRINA_CHALKINA
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В сети появились первые кадры с Генри Кавиллом в образе ведьмака Геральта

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Съемки сериала начнутся в ближайшие дни в Венгрии.

В сети появились первые кадры с Генри Кавиллом в образе ведьмака Геральта. Кадры опубликованы в Twitter Netflix.

Взгляните впервые на Генри Кавилла в "Ведьмаке"

говорится в подписи к кадрам

Генри Кавиллом известный ранее по роли Супермена в киновселенной DC, выходит из тени, томно смотрит, а затем пьет из маленькой бутылочки. 

Известно, что съемки сериала начнутся в ближайшие дни в Венгрии.

Ранее мы сообщали о том, что в список лучших неголливудских фильмов вошли работы Тарковского 

Фото:кинопоиск, Netflix/Twitter 

Теги: ведьмак сериал , генри кавилл
Категории: Лента новостей Культура Кино

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