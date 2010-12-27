Съемки сериала начнутся в ближайшие дни в Венгрии.

В сети появились первые кадры с Генри Кавиллом в образе ведьмака Геральта. Кадры опубликованы в Twitter Netflix.

Взгляните впервые на Генри Кавилла в "Ведьмаке" говорится в подписи к кадрам

Генри Кавиллом известный ранее по роли Супермена в киновселенной DC, выходит из тени, томно смотрит, а затем пьет из маленькой бутылочки.

Известно, что съемки сериала начнутся в ближайшие дни в Венгрии.

Ранее мы сообщали о том, что в список лучших неголливудских фильмов вошли работы Тарковского

Фото:кинопоиск, Netflix/Twitter