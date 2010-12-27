В сети появились первые кадры с Генри Кавиллом в образе ведьмака Геральта. Кадры опубликованы в Twitter Netflix.
Взгляните впервые на Генри Кавилла в "Ведьмаке"
говорится в подписи к кадрам
Генри Кавиллом известный ранее по роли Супермена в киновселенной DC, выходит из тени, томно смотрит, а затем пьет из маленькой бутылочки.
Известно, что съемки сериала начнутся в ближайшие дни в Венгрии.
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Фото:кинопоиск, Netflix/Twitter