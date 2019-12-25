Генри Кавилл отказался от допсъемок в "Лиге справедливости" Зака Снайдера

Премьера запланирована на 2021 год.

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл заявил, что не будет принимать участие в допсъемках "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Об этом пишет издание Collider.

Дополнительные съемки фильма должны состояться в октябре. Планировалось, что в них примут участие такие актеры, как Генри Кавилл, Бен Аффлек и Галь Гадот. Однако Кавилл опроверг информацию о возвращении к съемочному процессу.

"Никаких дополнительных съемок. Нет. Все уже сделано", - резко высказался актер, добавив, что не знает, как все пройдет, но теперь он лишь зритель.

По некоторым данным, досъемка "Лиги справедливости" обойдется создателям фильма в 70 млн долларов. Обновленная версия будет иметь четыре серии. Премьера запланирована на 2021 год.

Ранее мы писали, что Зак Снайдер выбрал песню для "Лиги справедливости" в память о дочери.

Фото: кадр из фильма "Человек из стали"