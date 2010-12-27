В список попали такие фильмы, как "Сталкер", "Андрей Рублев", "Солярис" и "Зеркало".

В список лучших неголливудских фильмов вошли работы Тарковского. Об этом сообщает издание Би-би-си Ньюс.

Так, кинолента "Зеркало" оказалась 20-м месте, "Андрей Рублёв" на 40-м, а "Сталкер" и "Солярис" на 49 и 57-й строчке. Помимо этого, в список включили фильм "Броненосец "Потёмкин" Сергея Эйзенштейна.

Также в рейтинге 100 лучших фильмов, снятых не на английском языке, есть произведение Элема Климова "Иди и смотри" и "Человек с киноаппаратом" Дзиги Вертова.

"Золото" отдали японскому фильму "Семь самураев" Акиры Куросавы, а "серебро" досталось "Похитителям велосипедов" режиссёра Витторио де Сики. "Бронзу" взяла кинолента "Токийская история" Ясудзиро Одзу.

Известно, что составление рейтинга проводилось на основе опроса более 200 кинокритиков из разных стран. Эксперты отметили, что они опечалены тем, что среди кинорежиссеров в списке очень мало женщин.

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Фото:Кинопоиск