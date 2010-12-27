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Сериал "Конь БоДжек" проден на шестой сезон
Сегодня, 17:01
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Rybka123
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Сериал "Конь БоДжек" проден на шестой сезон

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Рейтинг пятого сезона на сайте Rotter Tomathoes удержал 100%-й результат.

Стриминговый сервис Netflix анимационный сериал "Конь БоДжек" на шестой сезон.  Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Подобное решение боссы компании не могли не принять в связи с высокими рейтингами сериала среди пользователей и критиков. Рейтинг пятого сезона на сайте Rotter Tomathoes удержал 100%-й результат. Сам сериал в целом имеет 92% "пригодности" у критиков и 94% — у зрителя. 

Сюжет Комедийная "Конь БоДжек" рассказывает историю телезвезды 90-х годов, которая пытается вернуть былую славу, параллельно борясь с алкоголизмом. В работе над сериалом приняли участие Уилл Арнетт, Аарон Пол и Эми Седарис.

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Фото: скриншот 
 

Теги: netflix , конь боджек , сериал
Категории: Лента новостей Культура Кино

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