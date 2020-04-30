Премьера состоится осенью 2020 года.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского. Ролик опубликовал стриминговый сервис "КиноПоиск HD".

Известно, что режиссером выступил Владимир Мирзоев. Главное роли в сериале исполнят Иван Янковский, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова.

В сюжете история молодых людей из мегаполиса, которые попадают в глубинку и сталкиваются с мистическими историями

Премьера анонсирована на осень этого года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер второго сезона сериала "Возвращение домой" с певицей Жанель Моне.

Видео: Youtube/ КиноПоиск Videos