В основу сюжета лег одноименный роман фантаста Мэтта Раффа 2016 года.

В четверг, 7 мая, в сети появился тизер сериала "Страна Лавкрафта". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале кабельного телеканала HBO.

В основу сюжета лег одноименный роман Мэтта Раффа, который вышел в 2016 году. События киноленты описывают жизнь Аттикуса Фримана, который со своими близкими путешествует в поисках своего отца. Во время поездки он сталкивается не только с расистскими выходками незнакомцев, но и с разными монстрами из книг Говарда Лавкрафта.

Запуск сериала анонсирован на август 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что продюсер показал кадр со съемок нового "Аватара".

Видео:HBO/YouTube