Четвертый сезон Рика и Морти официально выйдет в ноябре 2019 года.

В пятницу, 5 июля, в сети появился тизер "Рика и Морти" ко Дню независимости США. Видео опубликовано в официальном Twitter мультсериала.

На кадрах можно заметить новую версию Огурчика Рика — Хот-дог Рик, а также пенную версию Рика и других персонажей. Кроме того, в видео присутствуют все необходимые атрибуты Дня независимости США: фейерверки, бургеры, пиво, хот-доги.

Напомним, что четвертый сезон Рика и Морти официально выйдет в ноябре 2019 года. Известно, что работа над новым сезоном анимационного сериала началась в середине июня прошлого года. Создатели планируют скрутить разрыв между сезонами, благодарю заказу на 70 эпизодов.

Ранее мы сообщали о том, что cоздатели "Рика и Морти" предложили Канье Уэсту снять один из эпизодов шоу

Видео:Rick and Morty/Twitter